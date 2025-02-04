2025-02-04 00:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت في محافظة المثنى، مساء اليوم الاثنين، منافسات بطولة أندية ومُلّاك العراق لسباق الهجن لمسافة 3 كم والتي نظمها الاتحاد العراقي للهجن.

وشهدت البطولة مشاركة 14 متسابقاً مثّلوا 10 أندية عراقية هي عزيز العراق، الجماهير، الدغارة، نُفّر، الحسنية، الحمزة، غماس، المهناوية، الميثاق، وأخيراً السلمان.

وأسفرت النتائج الفردية للبطولة عن فوز المتسابق عايد كريم، بالمركز الأول، تلاه إبراهيم دبي، في المركز الثاني، ثم سبع فتاوى، بالمركز الثالث.

وسيتم في ضوء نتائج البطولة اختيار العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخب الوطني في سباقات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي ستقام في المملكة العربية السعودية نهاية العام الحالي.

يذكر أن بطولة سباق الهجن، اقيمت برعاية رئيس اللجنة الاولمبية العراقية عقيل مفتن.