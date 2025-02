مناقشة تسعيرة المولدات الأهلية أبرز محاور جلسة مجلس ذي قار

2025-02-04 00:05:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن مجلس محافظة ذي قار عن جدول أعمال جلسته رقم (46)، التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء الموافق 4 شباط 2025، على قاعة اجتماعات المجلس في الساعة الواحدة بعد الظهر. وسيتضمن اجتماع المجلس استضافة قائممقام قضاء سوق الشيوخ، ومناقشة سعر الأمبير للمولدات الأهلية بناءً على المطالعة المقدمة من...

