2025-02-04 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

الضربات المتكررة تأتي بعد كل تفاهم بين بغداد وكردستان بغداد/ تميم الحسن في توقيت قاتل، استُهدف حقل غاز كورمور شمالي العراق، حيث يستعد العراق لزيادة إنتاجه من الغاز لإنهاء الاعتماد على إيران.وتزامن الحادث، الذي تقول السلطات الأمنية الكردية إنه نتج عن "طائرة مسيرة"، مع تفاهمات بين بغداد وإقليم كردستان.والحقل، الذي تديره شركات خليجية، كان قد […]

The post من وراء الاستهداف الجديد لـ"كورمور"؟ صراع فصائل لضمان بقاء الغاز الإيراني appeared first on جريدة المدى.