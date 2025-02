معدلات الانتحار ترتفع بنحو 20‌% في ذي قار خلال عام 2024

2025-02-04 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار / حسين العاملأعربت منظمات مجتمعية عن قلقها من ارتفاع معدلات الانتحار في محافظة ذي قار، مشيرة إلى رصد 125 حالة خلال العام المنصرم مقارنة بـ103 حالات انتحار عام 2023. وفيما أكدت أن معظم الضحايا من شريحة الشباب، عزت دوافع الانتحار إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وتفشي الفقر والبطالة والتفكك الأسري، ناهيك عن انتشار […]

