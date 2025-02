2025-02-04 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد ذكرت وكالة اسوشيتدبرس في تقرير لها ان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد نفقات منظمات دولية حول العالم قد شمل إيقاف مساعدات غذائية وإنسانية لسكان مخيم الهول في سوريا الذي يضم ما يقارب من 37 ألف نزيل اغلبهم نساء وأطفال من بينهم 16 ألف عراقي مما شكل صدمة لهم في […]

