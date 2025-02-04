لابورتا: برشلونة يقترب من صفقة جديدة

2025-02-04 01:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واعآثار خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اهتمام جماهير الفريق الكتالوني، بعدما أشار إلى إمكانية عقد صفقة شتوية، قبل ساعات قليلة من انتهاء الميركاتو.وقال لابورتا، اليوم الاثنين، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "نحن على وشك إنجاز صفقة جديدة، قبل انتهاء الميركاتو الشتوي، وأنا أنتظر ديكو في هذه اللحظة".وذكرت الصحيفة أن الساعات القليلة المقبلة، قد تشهد انتقال نيكو جونزاليس، لاعب شباب برشلونة السابق، من بورتو إلى مانشستر سيتي، وهو الأمر الذي سينعش خزينة البلوجرانا، وفقًا للشرط المتفق عليه مع النادي البرتغالي.فعند انضمام جونزاليس إلى بورتو، في صيف 2023، مقابل 8.5 ملايين يورو، وضع برشلونة شرطًا في العقد، ينص على تقاضيه 40% من قيمة انتقال اللاعب مستقبلًا.واقترب مانشستر سيتي من ضم نيكو جونزاليس، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، البالغة 60 مليون يورو.ومن المفترض وفقًا لتصريحات لابورتا، أن يستفيد برشلونة من هذا المبلغ في إبرام صفقة جديدة، قبل انتهاء الميركاتو الشتوي.وأضاف رئيس النادي الكتالوني: "لا تزال هناك عقود يجب تجديدها، لكننا نضمن مستقبل اللاعبين ذوي الموهبة والالتزام الكبيرين".