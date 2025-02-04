السليمانية.. الاسايش تلقي القبض على قاتل استاذة جامعية

2025-02-04 01:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مديرية الاسايش في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم بقتل استاذة جامعة في قضاء جمجمال.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه خلال المتابعة والبحث عن المتهم الرئيس وجمع المعلومات وتكثيف المساعي للعثور على قاتل الاستاذة (ل ا ح) تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تمكنت قوات اسايش السيطرات من اعتقال المتهم (ه ح س) ومواجهته قانونيا.

واضاف البيان؛ انه تم اجراء التحقيق الابتدائي مع المتهم المذكور فأقرَّ بجنايته، لافتا الى التحقيقات معه مستمرة للتوصل الى اسباب ارتكابه للجريمة.

وتابع البيان؛ ان المتهم من أرباب السوابق ومحكوم بالسجن خمس سنوات وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بسبب الأفكار المتطرفة وانتمائه لتنظيم داعش الارهابي والتعاون معه.

يذكر أنه تم اليوم الاثنين، العثور على جثة امرأة في الثالثة والثلاثين من عمرها ومهنتها استاذة في جامعة جرمو في منزلها في حي رزكاري في قضاء جمجمال وعلى جثتها اثار طعنات بالسكين.