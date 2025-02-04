2025-02-04 01:15:11 - المصدر: قناة الاولى

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واشنطن دي سي⁠- كتبت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن (د-ماس)، العضوة البارزة في لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية (BHUA) وعضوة لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إلى وزير الخزانة، سكوت بيسينت، بقلق شديد بعد تقارير تفيد بأنه في إحدى أولى خطواته كوزير، تم منح إيلون ماسك وزملائه "حق الوصول الكامل" إلى أنظمة الدفع الحيوية للحكومة الفيدرالية، والتي تتضمن المعلومات الشخصية الحساسة لملايين الأمريكيين .

و أن تسليم النظام الدفع الكامل للحكومة الفيدرالية وتهميش المسؤول الأقدم المسؤول عن إدارته... هذا سوء ادارة مذهل وقد يتسبب في أزمة مالية عالمية."





ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماسك وفريقه في وزارة كفاءة الحكومة بدأوا يطالبون بحق الوصول إلى الأنظمة الحساسة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لصرف تريليونات الدولارات سنوياً وتعتبر ضرورية لمنع التخلف عن سداد الدين الفيدرالي. السيطرة على هذه الأنظمة قد تسمح لإدارة ترامب "بشكل أحادي" - وبشكل غير قانوني - بقطع المدفوعات لملايين الأمريكيين، مما يعرض الأمان المالي للأسر والشركات للخطر بناءً على التفضيلات السياسية أو أهواء ماسك وفريقه.





"يعتمد الجمهور على نزاهة هذه الأنظمة، التي تتحكم في تدفق أكثر من 6 تريليونات دولار من المدفوعات للأسر والشركات الأمريكية والمستلمين الآخرين كل عام"، كتبت السيناتور وارن. نظراً للطبيعة الحساسة للغاية للمعلومات في هذه الأنظمة، تقتصر السيطرة عليها عادةً على عدد قليل من المسؤولين المهنيين. تشير تقارير واشنطن بوست إلى أن بيسينت قام بتهميش ديفيد ليبريك، المسؤول الرئيسي عن إدارة الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها وزارة الخزانة لتجنب التخلف عن سداد الدين الأمريكي. مارس ماسك وفريقه ضغوطاً متكررة على ليبريك لمنحهم حق الوصول إلى أنظمة الدفع، كجزء من خطة إدارة ترامب للسيطرة على الإنفاق بطرق مثيرة للقلق وربما غير قانونية. بدلاً من حماية نزاهة ووظيفة نظام الدفع، استسلم بيسينت لضغوط البيت الأبيض، مما أدى في النهاية إلى إخراجه. هذه الخطوة تخاطر بحدوث انهيار مالي عالمي قد يكلف تريليونات الدولارات وملايين الوظائف.





قالت السيناتور وارن ان فقدان خبرة ليبريك يأتي في وقت تتخذ فيه وزارة الخزانة بالفعل إجراءات استثنائية لمنع التخلف الكارثي عن سداد الدين. "كان مساعد وزير الخزانة - خلافاً للهواة الذين قمت بتمكينهم بإخراجه - مستعداً جيداً لإدارة هذه الأنواع من الأزمات"















