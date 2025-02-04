اتحاد الأدباء يحتضن جلسة نقاشية لنادي القراءة

2025-02-04 08:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واع- عدي العبادي

احتضنت أروقة مكتبة الشاعر ألفريد سمعان في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، الجلسة النقاشية التي أقامها نادي القراءة في الاتحاد.

وذكر مراسل وكالة الأبناء العراقية (واع) أن "الجلسة تضمنت محورين، ناقش المحور الأول فيها الفيلم الهندي (pk) وجوانبه الكوميدية الساخرة وهو يطرح جملة من الأسئلة التي تتعلق بمفهوم الذات والحياة، بحضور مجموعة من أعضاء النادي".

وأضاف: "أما المحور الثاني للجلسة فقد ناقش كتاب (الإرادة الحرة) لتوماس بينك، الذي يسلط الضوءَ على مجموعة من القضايا أهمها مشكلة الإرادة الحرة بأفكار الفلاسفة اليونانيين وفلاسفة العصور الوسطى وصولاً لمفكرين عصرنا الحاضر".

وأشار الى أن "الشاعر حسين المخزومي أدار الجلسة مسؤول نادي القراءة في اتحاد الأدباء".