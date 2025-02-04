أسعار الذهب ترتفع لتتماسك قرب ذروة قياسية

2025-02-04 08:55:08 - المصدر: شفق نيوز

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء، لتتماسك قرب ذروة قياسية بلغتها في الجلسة السابقة، مع استمرار مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية والتضخم التي عززت الطلب على الملاذ الآمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2820.69 دولارا للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0252 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2830.49 دولارا في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2852.70 دولارا.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا أمس الاثنين، ووافق على وقفها لمدة 30 يوما في مقابل تنازلات بشأن تشديد الرقابة على الحدود مع البلدين، في حين من المقرر أن تبدأ الرسوم على السلع الصينية في وقت لاحق من اليوم. وترى السوق أن سياسات ترامب الجمركية تغذي التضخم.

وقال ييب جون رونغ، خبير استراتيجيات السوق في (آي.جي) "قد تستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم في ظل البيئة الحالية غير المستقرة للغاية، حيث من المرجح أن تهيمن تقلبات السوق والتقلبات السياسية".

والذهب تقليديا وسيلة تحوط من التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.61 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 970.80 دولارا، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1019.31 دولارا.