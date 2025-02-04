الصين تعلن فرض رسوم على الفحم والغاز والنفط الأميركي

2025-02-04 09:05:02 - المصدر: واع

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أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، فرض رسوم على الفحم والغاز الأميركيين.

وذكر بيان أنه "الحكومة الصينية قررت فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الأميركيين".

وأشار البيان الى أن "بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10 % على النفط الخام وواردات أخرى من الولايات المتحدة".

وأعلنت الصين في وقت سابق أنها تعارض بشدة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بكين، متعهدة اتخاذ إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحنا بحزم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين غير راضية ابدا وتعارض ذلك بشدة"، مضيفة أنها "سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية