الأنواء الجوية: أمطار رعدية وتصاعد للغبار في الأيام المقبلة

2025-02-04 09:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار خلال الأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، بينما يكون الطقس غائماً في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في أماكن متعددة فيها، كما تنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية مثيرة غبار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، مدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء بغداد والبصرة والديوانية وواسط وديالى 23، السليمانية 14، ودهوك 15، وأربيل 16، ونينوى وكركوك 19، والأنبار وصلاح الدين 21، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى وبابل وذي قار وميسان 24".

وأشار إلى أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة تزداد شدتها في الأقسام الشرقية منها تكون رعدية أحياناً، أما في المنطقة الجنوبية فيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية، تنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40)كم/س مسببة إثارة الغبار فيهما مع فرصة لحدوث عواصف ترابية، درجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد، مدى الرؤية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم وفي العواصف الترابية أقل من 1000متر".

ولفت إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار متفرقة فيها كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، درجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وذكر أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".