النفط العراقي يسجل انخفاضا طفيفا بافتتاح تعاملات اليوم

2025-02-04 09:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار النفط العراقي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، انخفاضا ملحوظا في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 74.33 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 77.58 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.65- على التوالي تسليم نيسان 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 75.18 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 71.94 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.78- و1.17- على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع