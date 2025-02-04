2025-02-04 09:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، لتتماسك قرب ذروة قياسية بلغتها في الجلسة السابقة، مع استمرار مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية والتضخم التي عززت الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2820.69 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 05:52 بتوقيت بغداد، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2830.49 دولار في الجلسة السابقة، فيما وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2852.70 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.61 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 970.80 دولار، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1019.31 دولار.

المصدر: وكالات