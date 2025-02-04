2025-02-04 10:45:04 - المصدر: ايشان

أطلقت اللجنة العليا لتطوير التعليم في العراق، التقديم على الدفعة الثالثة من برامج الابتعاث الدراسيَّة المختلفة التي تشمل نحو ألف طالب. وقال رئيس قسم الشؤون الإداريَّة في اللجنة الدكتور فؤاد عبد الأمير السعدي لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان” إنَّ “الحكومة العراقيَّة وبدعمٍ مباشرٍ من قبل رئيس الوزراء والجهات المعنيَّة، أطلقت التقديم على الدفعة الثالثة لبرامج […]

ظهرت المقالة تشمل نحو 1000 طالب.. إطلاق التقديم على برامج الابتعاث الدراسية أولاً على ايشان.



