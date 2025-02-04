2025-02-04 10:45:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية ردا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الصينية. وقالت الحكومة إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على منتجات الفحم والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات كبيرة الحجم. ومن المقرر […]

ظهرت المقالة الصين تفرض رسوما على المنتجات الأمريكية ردا على ترامب أولاً على ايشان.



