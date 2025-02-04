وصول مدرب وطني اليد الكرواتي بيركوفيتج الى بغداد

2025-02-04 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعوصل صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد المدرب الكرواتي كوران بيركوفيتج تمهيداً لتوقيع العقد الرسمي مع الاتحاد العراقي لكرة اليد لاستلام مهمة تدريب المنتخب الوطني وقيادته في بطولة كأس العرب وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 .وذكر بيان لاتحاد اليد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المدرب بيركوفيتج سيحضر اليوم مباراة الكرخ والجيش ضمن مباريات دوري النخبة، كما سيحضر مباراة الحشد والشرطة التي تجري يوم غدٍ في قاعة نادي الجيش".وأضاف أن "المدرب الكرواتي كوران بيركوفيتج سبق وأن أشرف على تدريب منتخب كرواتيا الوطني عام 2024 حيث قاده للترشح لبطولة العالم التي أحرز فيها المنتخب الكرواتي المركز الثاني".يذكر أن بيركوفيتج حاصل على شهادة (EHF - Master coach ) مدرب معتمد من الاتحاد الأوربي لكرة اليد.هذا وكان في استقباله بمطار بغداد الدولي عضو الاتحاد العراقي لكرة اليد رعد رمضان وأمين سر الاتحاد ياسر وجيه.