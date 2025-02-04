اليوم ..أربيل يستضيف الجوية في ختام منافسات الجولة (18) من دوري النجوم

2025-02-04 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعيتطلع فريق القوة الجوية إلى استعادة بريقه من جديد عندما يحل اليوم الثلاثاء ضيفاً على أربيل، في مباراة سيحتضنها ملعب فرانسو حريري عند الساعة السابعة والنصف مساءً لحساب الجولة (18) من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين.ولم يفز الصقور في مبارياته الست الأخيرة، إذ خسر في (5) لقاءات، (4) منها على التوالي، في حين تعادل بمواجهة الطلبة، ولم يتعاف الفريق منذ خسارة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي الزوراء، إذ أثرت كثيراً في الجانب المعنوي للاعبين لتتوالى بعدها النتائج السلبية.وعلى الصعيد التكتيكي، يواجه الأزرق تحديات كبيرة في خط الدفاع، إذ أظهر الفريق هشاشة واضحة في المباريات الأخيرة، ويتطلع المدرب لؤي صلاح إلى معالجة هذه الثغرات، إذ يعد تحسين الأداء الدفاعي الخطوة الأولى في طريق الارتقاء بمستوى ونتائج فريقه.وتأمل جماهير الصقور بأن تكون مواجهة أربيل بوابة لتصحيح المسار وانطلاقة جديدة للفريق نحو المنافسة على لقب الموسم الحالي، لكن مهمة الجوية ستكون صعبة على الأرجح في مواجهة أربيل المنتشي بانتصار ثمين خارج أرضه على النفط بثنائية نظيفة.وفي بقية مباريات اليوم سيلعب الميناء أمام نوروز في ملعب الفيحاء، ويستضيف النجف متحديه الكرخ، بينما سيكون ملعب الساحر أحمد راضي مسرحاً للقاء الحدود وزاخو.