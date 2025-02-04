2025-02-04 11:00:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأعلن نادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم تمديد عقد الحارس المخضرم وقائده مانويل نوير حتى حزيران العام المقبل.وانتقل نوير، الذي سيكمل 39 عاماً الشهر المقبل، إلى بايرن قادماً من شالكه الألماني في 2011 وشارك منذ ذلك الحين في 547 مباراة وحافظ على شباكه نظيفة في 258 مباراة مع العملاق البافاري.وكان نوير قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي في أب الماضي بعد مشاركته في 124 مباراة والفوز بكأس العالم 2014 مع ألمانيا وكان من المقرر أن ينتهي عقده السابق مع بايرن بنهاية الموسم الحالي.وفاز نوير بالدوري الألماني 11 مرة وكأس ألمانيا خمس مرات وكأس السوبر الألمانية ست مرات مع بايرن.وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ في بيان: "نوير أفضل حارس مرمى في جيله ومن رموز نادي بايرن ميونيخ. عندما تتحدث عن حراسة المرمى في عصرنا، فأنت تتحدث عن مانويل نوير وهذا ينطبق على جميع أنحاء العالم. إنه نموذج يحتذى به، سواء داخل الملعب أو خارجه ونحن سعداء باستمرار هذه العلاقة الفريدة والناجحة".المصدر: سكاي نيوز