الذهب يواصل الارتفاع ويحافظ على مستوى تاريخي في العراق

2025-02-04 11:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، 4 شباط 2025. وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 595 الف دينار، وسعر الشراء 591 الف دينار. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 565 الف دينار، وسعر الشراء 561 الفاً. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 595 ألف دينار و 605 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 565 ألفا و 575 ألف دينار . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام