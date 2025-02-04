الإعمار توضح آلية احتساب النقاط والمفاضلة للمتقدمين على قروض الإسكان

2025-02-04 11:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، آلية احتساب النقاط والمفاضلة للمتقدمين على قروض الإسكان. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته الاقتصاد نيوز، إن الآلية التي سيتم اعتمادها في احتساب النقاط والمفاضلة للمتقدمين على قروض الإسكان ستكون على النحو التالي: موقع البناء، ففي حال كان موقع البناء خارج حدود مركز المحافظة سيكون 20 نقطة أما مركز المحافظة حدود المحافظة 15 نقطة، لافتاً الى أن المفاضلة ستكون أيضاً على أساس نوع البناء، حيث سيكون للبناء الجديد 20 نقطة وللهدم وإعادة البناء 15 نقطة، وإضافة البناء 10 نقاط، أما العمر فيتم تحديد النقاط على النحو التالي: عمر المقترض من 51 سنة فأكثر 12 نقطة، ومن 3150 سنة 10 نقاط، ومن 1830 سنة 7 نقاط. وأضاف الصفار أن الحالة الاجتماعية ستكون أساساً في تحديد المفاضلة والنقاط، المتزوج والأرملة والمطلقة 15 نقطة، أما الأعزب 10نقاط، وكذلك الأمر للأبناء، فعدد الأبناء دون عمر 18 سنة لكل ابن 3 نقاط الحد الأعلى 4 أبناء 12 نقطة، مشيراً الى أن نظام النقاط راعى أيضاً أصحاب الاحتياجات الخاصة، ففي حال نسبة العجز 50‎‎ فأكثر 10 نقاط، أما إذا كانت نسبة العجز أقل من 50‎‎ فيحصل على 7 نقاط. وتابع أن نظام المفاضلة تضمن أيضاً مدى الاستفادة السابقة للقرض سواء الزوج أو الزوجة، ففي حال مستفيد سابقاً لا توجد نقاط، أما إذا كان غير مستفيد سابقاً فتحسب له 10 نقاط. وأعلن صندوق الإسكان يوم الأحد الماضي فتح باب التقديم على قروض الإسكان عبر منصة أور الالكتروني وحسب جدول شمل بغداد وجميع المحافظات ما عدا محافظات إقليم كردستان. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام