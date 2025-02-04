وديع الحنظل: مؤسسة المحطة نفذت أكثر من 100 مشروع وبرنامج متنوع يهدف إلى تدريب وتمكين الشباب

2025-02-04 11:20:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الحنظل الدولية وديع نوري الحنظل، انه منذ سبع سنوات بدأت المحطة كفكرة جريئة قدمها شباب عراقي ذكي وطموح، آمَنَّا بها انطلاقًا من إيماننا بقدرات الشباب العراقي وإمكاناته في إحداث التغيير، فخضنا معهم هذه المغامرة وأسَّسنا هذه المؤسسة. وقال الحنظل خلال كلمة له في الذكرى السابعة لتأسيس مؤسسة المحطة ، اننا اليوم نشهد نجاح هذه المغامرة، ونلمس أثرها الإيجابي في المجتمع، إذ نرى بأعيننا تحقق رهاننا على قدرات الشباب العراقي، وإبداعه، وابتكاره، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع المحطة بصفتنا الشريك المؤسس، استطاعت مجموعة الحنظل الدولية، التي يقودها اليوم جيل جديد من الشباب، تقديم العديد من الفوائد للشباب العراقي، بدءًا من بناء القدرات، مرورًا بتمويل المشاريع، وانتهاءً بإشراكهم بفاعلية في سوق العمل ضمن القطاع الخاص. واضاف ان تأثيرها امتد إلى نقل وجهات نظر الشباب إلى قيادات الدولة العراقية، والمساهمة في تغيير العديد من السياسات بما يخدم تطلعاتهم. واشار الى ان المحطة نفَّذت أكثر من 100 مشروع وبرنامج متنوع يهدف إلى تدريب وتمكين الشباب، من خلال ورش عمل تفاعلية، ودورات متخصصة في المهارات التقنية والمهنية، ومعسكرات تدريبية مكثفة لتعزيز ريادة الأعمال، كما تضمنت هذه المشاريع تنظيم فعاليات تحفيزية ومسابقات تتيح للشباب عرض أفكارهم وابتكاراتهم، مما ساهم في تطوير مهاراتهم، وبناء قدراتهم، وتعزيز ارتباطهم بالقطاع الخاص. وبين ان المؤسسة تسعى إلى إحداث تحوُّل في الاقتصاد العراقي من خلال تمكين الشباب، وابتكار حلول عملية تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع الخاص، كما ركَّزت شراكاتنا الاستراتيجية مع زين العراق وEarthlink وGIZ والسفارة الفرنسية والسفارة الأمريكية على دعم المشاريع التنموية وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تعزز قدرات الشباب، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام. واوضح إن مجموعة الحنظل الدولية لن تتوقف عن الإيمان بالشباب، ودعمهم، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لهم، لأنهم يمثلون مستقبل هذا البلد وقادته المنتظرين. وسيستمر هذا الدعم من خلال المحطة، لأننا نثق بها وبقدرتها على تحقيق النجاح، ونشر الفائدة على نطاق أوسع. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام