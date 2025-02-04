2025-02-04 12:09:04 - المصدر: ايشان

في قاعة دراسة مشددة الضبط والنظام، خُصِصَت لجزء من الطلبة الذين يسعون لخوض الامتحان التمهيدي للدراسة الإعدادية في مدينة الناصرية، أُدخِلَ شاب مكبل اليدين إلى القاعة الامتحانية. عند الباب، تنتظره قوة أمنية مكلفة بتأمين نقله من السجن إلى القاعة، لحين عودته إلى زنزانته. وداخل القاعة، جلس النزيل ليخوض امتحانه أسوة بأقرانه. “منظر الشاب المكبل بالقيود […]

ظهرت المقالة 760 نزيلاً يخوضون الامتحان الخارجي: “السجن ليس نهاية الطريق” أولاً على ايشان.



