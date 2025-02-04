اليوم.. دهوك يلتقي أهلي صنعاء اليمني في بطولة أندية الخليج

2025-02-04 12:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيرفع فريق دهوك شعار الفوز عندما يواجه أهلي صنعاء اليمني، اليوم الثلاثاء في ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، من أجل تعزيز حظوظه بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة أندية الخليج لكرة القدم، بينما سيلعب النصر الإماراتي أمام ظفار العماني ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد (10) نقاط، في حين يقف دهوك وصيفاً بـ (5) نقاط، ويمتلك ظفار صاحب المركز الثالث (4)نقاط، ويتذيل أهلي صنعاء القائمة بـ (3) نقاط.ويكفي صقور الجبال الفوز في لقاء اليوم على أهلي صنعاء من أجل التأهل إلى الدور التالي، بصرف النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام ظفار، بشرط خسارة الفريق العماني بمواجهة النصر، إذ سيصبح لدى ممثل كرتنا عند ذاك (8)نقاط، بفارق (4)نقاط عن المركز الثالث.وفي منافسات المجموعة الثانية، يلتقي القادسية الكويتي مع العربي القطري، والرفاع البحريني أمام الاتفاق السعودي غداً الأربعاء.ويتصدر الاتفاق ترتيب المجموعة برصيد (12)نقطة، مقابل (5)نقاط للقادسية الوصيف، و(4)نقاط للرفاع الثالث، بينما يحتل العربي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.تجدر الإشارة إلى أن نظام البطولة ينص على ترشح المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، إذ سيواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية في الخامس والعشرين من نيسان المقبل .