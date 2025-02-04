عمليات بغداد تطيح بـ 9 متهمين في بغداد بقضايا متفرقة

2025-02-04 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

القت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، القبض على 9 متهمين بقضايا متفرقة في عموم مناطق العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "تشكيلات الفرق (الاولى، الثانية، الخامسة) شرطة اتحادية وقيادة شرطة بغداد/ الكرخ بإسناد الاجهزة والوكالات الإستخبارية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين اقدموا على ارتكاب جرائم (القتل العمد) واخر بترويج وتعاطي المواد المخدرة".

واضافت، انه "تم ضبط محل لبيع وشراء الاسلحة النارية (بشكل مخفي) واعتقال صاحبه، واربعة (اجانب) مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية"، منوهة على، ان "ذلك ضمن مناطق (المأمون، الزعفرانية، البلديات، الكمالية، الحسينية) في جانبي الكرخ والرصافة".

وتابع البيان، انه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".