2025-02-04 12:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

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رئيس الوزراء يوافق على إنهاء تكليف الدكتور علي المؤيد بناءً على طلبه وتكليف المهندس محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً لهيئة الإعلام والاتصالات





وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني على إنهاء تكليف الدكتور علي المؤيد من مهام رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات بناءً على طلبه، وتكليف المهندس الاستشاري محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً جديداً للهيئة، لمواصلة الإشراف على تنظيم قطاع الإعلام والاتصالات في العراق.





وقدم السيد رئيس الوزراء شكره للدكتور المؤيد لجهوده المبذولة في انجاز المهام الموكلة والإخلاص والتفاني بالعمل طيلة مدة تسنمه لمهامه في رئاسة الهيئة متمنياً الاستمرار بذات النهج وتقديم المزيد من العطاء خدمةً لبلدنا العزيز.





هيئة الإعلام والاتصالات

الإعلام والاتصال الحكومي

4- شباط 2025