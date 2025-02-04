حيدر الملا: العراق امام فرصة حقيقة بأن يكون محورا بذاته في المنطقة

2025-02-04 12:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي بتحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أن العراق امام فرصة حقيقة بأن يكون محورا بذاته في المنطقة.

وكتب الملا في منشور على "فيسبوك" وتابعته "بغداد اليوم"، قائلا "بعد انحسار المحور الإيراني في المنطقة من خلال القضاء على البنى التحتية وقدرات حزب الله واسقاط نظام المجرم الأسد".

واضاف ان "هناك حراك في المنطقة يهدف الى فرض استقرار سياسي واقتصادي بالتفاهم مع إدارة ترامب"، مؤكدا ان "العراق امام فرصة حقيقة بأن يكون محورا بذاته محققاً لمصالحه محافظا على ثوابته بجهد حكومي وسياسة خارجية هادئة بعيداً عن الهتافات والانفعالات العاطفية والانتخابية لبعض القيادات السياسية".







