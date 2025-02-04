2025-02-04 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال اليوتيوبر محمد عمر محي،المعروف بلقب "بلانه"، وذلك بتهمة نشر المحتوى الهابط.

وقالمصدر أمني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "عملية القبض جاءت بناءً على أوامرقضائية صادرة من الجهات المختصة"، مشيراً إلى "استمرار الجهود الأمنيةفي ملاحقة المخالفين ضمن إطار القانون".

وأضافالمصدر، أن "الجهات المعنية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقالمتهم، تمهيدًا لعرضه على القضاء".

وسبقأن مصدراً أمنياً أفاد وكالة شفق نيوز، يوم الأحد الماضي، بأن السلطة القضائية أصدرتحكما بالحبس بحق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ"حسنالباشا" لادانته بالمحتوى الهابط.