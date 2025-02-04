2025-02-04 12:51:22 - المصدر: شركة ريلمي

شنزين، الصين، 4 فبراير 2025 - تعبر realme، أسرع علامة تجارية للهواتف الذكية نمواً في العالم، عن حماسها للمشاركة الفعالة في مؤتمر موبايل وورلد كونغرس (MWC) 2025 القادم في برشلونة. ستسلط العلامة التجارية الضوء على الإطلاق العالمي والأوروبي لسلسلة 14 برو الرائدة، مع عرض أحدث تقنيات الهواتف المحمولة وكشف النقاب عن خطتها الاستراتيجية الطموحة لمدة ثلاث سنوات خلال هذا الحدث الهام.

مع الشعار "التكنولوجيا تقود. التصميم يزدهر."، تستعد شركة realme لإطلاق مميز في MWC 2025 من خلال عرض مخصص. تبرز هذه الجهود التزام العلامة التجارية بالابتكار التكنولوجي والتصميم الاستثنائي الذي يتناغم مع المستخدمين الشباب على مستوى العالم. يمكن للحضور توقع تقنيات رائدة، بما في ذلك التصوير الضوئي المتقدم الذي يرفع مستوى التصوير الفوتوغرافي المحمول إلى مستويات DSLR. بالإضافة إلى ذلك، ستكشف realme عن أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي من مختبر realme NEXT AI، المصممة لتعزيز تفاعلات المستخدم وأداء الكاميرا من خلال ميزات ذكية.

ستعلن شركة ريلمي بفخر عن الإطلاق العالمي لسلسلة 14 برو المنتظرة بشغف، والتي حققت تاريخًا كأول هاتف في العالم حساس للبرودة ويتغير لونه، متصدرة فئتها السعرية من حيث الأداء والتصميم وإمكانيات التصوير. ندعو الحضور لاكتشاف تجربة استثنائية في قاعة المعرض الخاصة بها في القاعة 3، الكشك 3B4، حيث تلتقي التكنولوجيا المتطورة مع التصميم الرائع. ستجذب هذه المساحة الغامرة الزوار بأحدث منتجات ريلمي وعروض حية للتصوير الضوئي المبتكر، وقدرات تغيير الألوان الديناميكية، وتقنية مقاومة الماء الرائدة في الصناعة، وأحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي. انضموا إلى ريلمي في MWC 2025 لتجربة أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الهواتف المحمولة عن كثب!