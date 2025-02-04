2025-02-04 12:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على إنهاء تكليف رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد من مهام منصبه بناءً على طلب تقدم به مسبقا.وقال بيان لهيئة الاعلام والاتصالات تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء كلف محمد عبد الله عبد الأمير رئيساً جديداً للهيئة، لمواصلة الإشراف على تنظيم قطاع الإعلام والاتصالات في العراق".وأضاف أن "رئيس الوزراء قدم شكره للمؤيد لجهوده المبذولة في انجاز المهام الموكلة، والإخلاص والتفاني بالعمل طيلة مدة تسنمه لمهامه في رئاسة الهيئة"، متمنياً "الاستمرار بذات النهج وتقديم المزيد من العطاء خدمةً للبلد".