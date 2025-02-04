بعد نقلها من المرور.. الصحة تحدد مواقع لجان الفحص الخاصة باجازات السوق ببغداد

2025-02-04 12:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملااعلنت دائرة العيادات الشعبية التابعة لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن نقل اللجان الطبية لإجازة السوق من مواقع المرور الى العيادات الطبية، وفيما حددت مواقع اللجان واوقات دوامها، اكدت العمل على تحويل التقديم للفحص الطبي لإجازة السوق الكترونيا.وقال مدير اعلام دائرة العيادات الشعبية سعد الابراهيمي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "دائرة العيادات الشعبية الطبية قامت بنقل اللجان الطبية الخاصة باجازة السوق وتجديدها من مواقع المرور الى المواقع الجديدة في العيادات الطبية"، لافتاً إلى أن "اللجان الطبية توزعت الى خمسة مواقع في بغداد هي:* لجنة العيادة الاستشارية في الصليخ قرب جسر الشعب* لجنة العيادة الطبية في الاسكان قرب مستشفى الطفل* لجنة طبية في عيادة اسماعيل ناجي في منطقة العلاوي* لجنة العيادة الطبية في مدينة الصدر ساحة 55* لجنة العيادة الطبية فخر الزين ال جميل شارع النضال قرب القصر الابيضوبين أن "اللجان تعمل بالتوقيت الصباحي والمسائي، باستثناء لجنة العيادة الطبية في شارع النضال يكون الدوام فيها صباحي فقط"، مشيراً إلى "اننا نعمل على فتح عيادات طبية اخرى، حيث يتم العمل في هذا الموضوع في العاصمة بغداد، وسيتم خلال الايام المقبلة فتحها في باقي المحافظات تباعا".وأوضح الابراهيمي أن "من اهداف نقل فحص إجازة السوق الى العيادات الطبية لتحويلها الى تقديم الكتروني يتم عبر الانترنيت، حيث يمكن للمواطن التقديم وهو في بيته او عمله من خلال منصة اور الالكترونية، وتهدف عملية النقل الى اجراء فحص المخدرات ضمن الفحوصات المطلوبة وذلك بتوجيه من رئاسة الوزراء"، مبيناً أن "الاجراءات بسيطة جدا ويمكن للمراجع انهاء المعاملة خلال 10 دقائق فقط، وأن الامانة العامة لمجلس الوزراء حددت للجان الطبية استقبال ما لايقل عن 30 مراجع في الساعة".ولفت إلى أنه "نهيب بالمواطنين ملئ الاستمارة بنفسهم دون مراجعة المكاتب الذي تكلفهم مبالغ اضافية، والتسجيل عبر منصة اور بسيط جدا ولا يحتاج الا ادخال البيانات الدقيقة، وأن المواطن هو الذي يختار الوقت والمكان المناسب له لمراجعة العيادات التي يختارها".