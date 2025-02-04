العدل تفتح بناية المحاكمة عن بعد في سجن بابل المركزي

2025-02-04 12:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح بناية المحاكمة عن بُعد بتقنية (Video Conference) في سجن بابل المركزي، فيما أشارت إلى أن المشروع سيسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية.وذكرت وزارة العدل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم افتتاح بناية تدوين إفادات النزلاء عن بُعد في سجن بابل المركزي، بحضور رئيس محكمة استئناف بابل، القاضي مسلم متعب، والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية في بابل، حسين شاكر حسين، والمدعي العام المنسّب في سجن بابل، كريم غازي حسن، ومدير سجن بابل، عباس ناصر شمخي، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تمكين النزلاء والمودعين من المثول أمام المحاكم المختصة عبر دائرة تلفزيونية بتقنية (Video Conference)".وأكد مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، وفقاً للبيان، أن "هذا المشروع يمثل ثمرة للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ويهدف إلى تحقيق الانسيابية في سير التحقيقات، سواء بصفة متهم أو شاهد، حيث سيتم تدوين إفادات النزلاء عن بُعد والمثول أمام المحكمة عبر النقل الحي بالصوت والصورة" ،مشيراً إلى أن "ذلك سيسهم في تسريع إنجاز القضايا القضائية، وتقليل الحاجة إلى نقل المطلوبين للتحقيق إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء الأمنية والمالية".ولفت إلى أن "المشروع جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، خالد شواني وسيتم تعميمه لاحقًا في جميع الأقسام السجنية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع مجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية والقضائية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في العمل بين المؤسسات".