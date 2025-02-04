2025-02-04 13:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت الجهات المعنية سكان ثلاث قرى في ناحية دینارته‌ التابعة لقضاء عقره‌ شمال شرق دهوك، وهي نپاخیى وبیركه‌كورێ كافيا، يوم الثلاثاء، من الاقتراب من قراهم بسبب استمرار القصف والمعارك بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني مطالبة العائلات المتواجدة هناك بإخلائها فورا.

وقال احمد زيباري، أحد سكنة قرية نپاخیى التابعة لناحية دينارتي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تلقينا إخطاراً رسمياً من الجهات المعنية وشخصيات من منطقة زيباري، بضرورة إخلاء قريتنا بالكامل خلال ثلاثة أيام والانتقال إلى مناطق أكثر أماناً ومأهولة بالسكان".

وأضاف أن "العائلات التي تتواجد في القرية حاليا لأغراض الزراعة ورعاية المحاصيل مطالبة ايضا بالمغادرة خلال هذه المهلة وإلا فإنها قد تصبح في مرمى الاشتباكات الدائرة في المنطقة".

وأوضح أن "التحذير شمل الى جانب قريتهم، قريتي بيركيكوري وكافيا"، مؤكداً أن "السكان سيتكبدون خسائر اقتصادية كبيرة إلا أنهم لا يملكون خيارا اخر سوى مغادرة قراهم حفاظا على حياتهم.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة قصفا متواصلا أسفر عن مقتل شخصين خلال الأسبوع الماضي، وسط تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الأمني.