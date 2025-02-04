أربيل.. ندوة بشأن المستجدات الطبية للسرطان والاحصائيات تشير لتراجع "المرض العضال" في الإقليم

2025-02-04 13:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل، يوم الثلاثاء ندوة علمية حول المستجداتالطبية في تشخيص وعلاج مرض السرطان، بتنظيم من كلية التربية في مركز روشنبيري بجامعةصلاح الدين، وبمشاركة عدد كبير من الأطباء وأساتذة الجامعات.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز عن المشاركين في الندوة قولهم إن النقاشات تركزتعلى معدلات انتشار المرض وأحدث أساليب العلاج، مشيرين إلى أن السرطان يمر بمراحل تطورمختلفة وفقًا للمتغيرات الجينية في الخلايا المصابة، مما يتطلب استراتيجيات دقيقة فيالتشخيص والعلاج.

وأضاف المراسل أن الندوة أكدت على توفر الخدمات الطبية المتطورة في إقليمكوردستان، والتي تشمل الجراحة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي، وفقًا لأحدث المعاييرالطبية، مما يعزز فرص السيطرة على المرض، لا سيما عند الاكتشاف المبكر.

وأشار إلى أن الندوة شهدت حضور محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إلى جانب نخبةمن المتخصصين في المجال الطبي والأكاديمي، حيث أُجريت مناقشات موسعة حول أهمية البحثالعلمي في تطوير أساليب مكافحة المرض.

إلى ذلك، أفاد الدكتور هردي جواد، مدير مستشفى نانكلي لأمراض الدم في أربيل،في الندوة نفسها، بأن عدد الإصابات بمرض السرطان في المحافظة شهد تراجعًا خلال عام2024 مقارنة بالعام السابق.

وأوضح جواد، أن أكثر من 5,000 شخص أصيبوا بالسرطان في أربيل خلال عام2023، في حين انخفض العدد إلى 3,500 حالة خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن المرضى توزعوابين المستشفيات الحكومية والأهلية في المحافظة.

وأضاف، أن مستشفى نانكلي وحده سجّل 1,800 ملفًا جديدًا خلال عام 2024،من بينهم 1,100 مصاب بالسرطان، بينما كان البقية يعانون من أمراض دموية أخرى، مبينًاأن 900 من هؤلاء المرضى هم من سكان أربيل.

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي، تم إجراء 95,000 زيارة طبية إلى المستشفى،بينها 13,500 مراجعة لطب الأسنان، إضافة إلى إجراء 750,000 فحص طبي متنوع، و6,000 جلسةتصوير بالرنين المغناطيسي، و3,000 فحص للدماغ.

وبخصوص أنواع السرطان الأكثر شيوعًا، قال جواد، إن سرطان الثدي يمثل25% من الحالات، بينما تشمل بقية الإصابات سرطان القولون، وسرطان الرئة، وسرطان الجلد،وسرطان البروستات، وسرطان الدماغ، وسرطان الغدد الليمفاوية.

وفي ختام حديثه، أكد أن 50 مليار دينار سنويًا تُخصص من صندوق مرضى السرطانلدعم علاج المصابين، موضحًا أن 30% من المرضى هم من سكان محافظات إقليم كوردستان، إضافةإلى مناطق وسط وجنوب العراق.