وزارة الكهرباء: معالجة العارض في إحدى المحطات واستمرار تطوير المنظومة الوطنية

2025-02-04 13:00:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، بأن الوزارة تمكنت من معالجة العارض الفني الذي طرأ في إحدى المحطات الكهربائية الرئيسة، مؤكداً أن المنظومة الوطنية عادت للعمل بشكل تام. وأضاف موسى أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة الكهربائية الوطنية وتعزيز استقرارها على قدم وساق، مشيراً إلى أن الملاكات الفنية تواصل جهودها لمعالجة التجاوزات على خطوط نقل الطاقة، مما يساهم في تحسين كفاءة التوزيع وتقليل الأعطال. وفيما يتعلق بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، أوضح المتحدث أن مخاوف نقص الغاز لا تزال قائمة، لافتاً إلى أن الغاز الوطني المنتج حالياً لا يكفي لسد حاجة المنظومة الكهربائية بالكامل. ونتيجة لذلك، سيكون هناك قطع مبرمج للطاقة خلال موسم الصيف، في ظل سعي الوزارة لتقليل تأثيرات هذا التحدي على المواطنين. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتوفير حلول مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مشددةً على أهمية ترشيد الاستهلاك والتعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار المنظومة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام