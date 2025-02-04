أسعار الذهب تقترب من مستويات قياسية

2025-02-04 13:00:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ظلت أسعار الذهب مستقرة قرب مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية انتقامية على السلع الأميركية. استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2811.59 دولار للأوقية الأونصة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2830.49 دولار يوم الاثنين. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2840.90 دولار. يعتبر الذهب تقليديا بمثابة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية لدى إيه بي سي ريفاينري: من المرجح للغاية أن يكون هناك نطاق أوسع وأوسع من التعريفات الجمركية المطبقة أو التي تتم مناقشتها، وهو ما سيخلق المزيد من التقلبات ومن المرجح أن يستفيد الذهب على الرغم من بيئة الدولار القوية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام