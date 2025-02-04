2025-02-04 14:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، تفاصيل جديدة حول زيارة شاسوار عبد الواحد الى خيمة المعتصمين في السليمانية.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وفدا من حراك الجيل الجديد وصل إلى الخيمة، وأراد إلقاء كلمة، لكن عدد من المعتصمين رفضوا ذلك وطالبوا بانسحابهم، وقالوا بأنهم لا يمثلون المعتصمين".

ونفى المصدر أن "يكون رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد قد زار خيمة الاعتصام".

هذا ودخل اعتصام السليمانية، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أسبوعه الثاني على التوالي، مع زيادة أعداد المعتصمين واستمرار الإضراب عن الطعام من قبل المعلمين في الخيمة أمام مقر الأمم المتحدة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن اعتصام السليمانية دخل أسبوعه الثاني، مع استمرار الإضراب عن الطعام، وإصرار المعتصمين على تحقيق المطالب.

وأضاف أن، المعتصمين رفضوا بيانات حكومة الإقليم، واعداد المتظاهرين في تزايد، وأكدوا عدم العودة وإنهاء الاعتصام حتى تحقيق المطالب، وعلى رأسها إعادة العمل بالترفيعات، والتوطين على المصارف الاتحادية.