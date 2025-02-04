أغلبها حوالات خارجية.. مبيعات المركزي العراقي تتعدى 300 مليون دولار

2025-02-04 14:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم، الثلاثاء، أكثر من 300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 300 مليون و991 ألفاً و464 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 282 مليون و741 ألفاً و364 دولاراً، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 18 مليوناً و250 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 8 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 11 شركة.