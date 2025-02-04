2025-02-04 14:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري المنتجات الحيوانية والسمكية، أن العراق جاء اولا صادرات تركيا من المنتجات الحيوانية.

وقال نائب رئيس الجمعية علي جان يمان يلماز، ان، صادرات تركيا من الاغذية الحيوانية بلغت 3.86 مليارات دولار في عام 2024، بارتفاع بلغ 10.8٪ عن العام الذي سبقه.

واضاف ان المنتجات الأكثر طلبا في اسواق التصدير خلال العام الماضي كانت الاسماك الطازجة المبردة ولحوم الدواجن وشرائح الأسماك، مشيرا الى ان العراق وروسيا وايطاليا احتلوا المراكز الثلاثة الاولى في قائمة أكثر الدول المصدرة اليها.

واشار الى ان قطاع الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية يحظى بحصة تبلغ 1.7٪ من صادرات البلاد الكلية البالغة 262 مليار دولار خلال عام 2024.