مصرع وإصابة خمسة اشخاص من عائلة واحدة بحادث سير مروع بين الناصرية والبصرة

2025-02-04 14:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ذي قار

أكد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، مصرع وإصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير مروع على الطريق الرئيسي الرابط بين الناصرية والبصرة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أباً وأماً وأحد أبنائهما لقوا مصرعهم، فيما أُصيب اثنان آخران من نفس العائلة بجروح بليغة جراء حادث سير مروع على الطريق الرئيسي الرابط بين الناصرية والبصرة".

وأضاف أن "المصابين تم نقلهم إلى ردهات الطوارئ لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن حالة أحدهم حرجة للغاية".

ولفت المصدر إلى أن "العائلة كانت في طريقها إلى محافظة البصرة لحظة وقوع الحادث"، مبيناً أن "هذا الطريق يشهد بشكل مستمر حوادث سير تؤدي إلى مصرع وإصابة العشرات شهرياً".