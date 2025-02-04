2025-02-04 14:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت محكمة جنايات النجف، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، تطبيق قانون العفو العام في أول قضية.

وذكرت في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "تشكلت محكمة جنايات النجف برئاسة القاضي أحمد عبد الأمير عطية وعضوية القاضيين أحمد عبد المجيد عبد العباس وأثير عبد الحر جبر للنظر في تطبيق أحكام قانون العفو العام (التعديل الثاني) لموجب التعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى تاريخ (3 شباط 2025)".

وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر يوم الاثنين (3 شباط 2025)، عدة توجيهات تخص قانون العفو العام.

وذكر المجلس بحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أن "رئاسة محكمة الاستئناف ستتولى تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة".











