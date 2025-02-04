2025-02-04 14:18:04 - المصدر: ايشان

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادرها إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى أنقرة اليوم، اتفاقا دفاعيا يشمل إنشاء قواعد عسكرية تركية في سوريا. وبحسب “رويترز” نقلا عن مسؤولين “فإن الشرع سيبحث مع أردوغان تدريب تركيا للجيش السوري ومناطق جديدة للانتشار وإنشاء قاعدتين تركيتين بمنطقة […]

ظهرت المقالة رويترز: الشرع وأردوغان سيبحثان اتفاقا يشمل إنشاء قواعد تركية بسوريا وتدريب الجيش أولاً على ايشان.



