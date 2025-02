2025-02-04 14:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أطلقت كوادر المستشفى البيطري في ذي قار حملة موسعة لرصد وتحري مرض إنفلونزا الطيور في حقول الدواجن والأسواق المحلية، في إطار جهود الوقاية من انتشار المرض في المحافظة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد مدير المستشفى البيطري الدكتور علي حمود ، أن الحملة استهدفت فحص الأسواق التي تبيع...

The post ذي قار: حملة موسعة لرصد مرض إنفلونزا الطيور في حقول الدواجن والأسواق appeared first on شبكة اخبار الناصرية.