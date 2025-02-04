لجنة نيابية تبحث مع مدير الإقامة ملف العمالة الأجنبية وتصحيح المخالفات

2025-02-04 15:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحثت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، مع مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملف العمالة الأجنبية وتصحيح المخالفات.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية استضافت اليوم برئاسة النائب ناهدة الدايني وحضور عدد من اعضائها، مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية، بحضور معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، ومدير القسم القانوني في الدائرة".وأضافت انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الضوابط والتعليمات الخاصة بعلاقة الشركات المرخصة مع دائرة العمل والاقامة لاستقدام العمالة الأجنبية في العراق، من خلال متابعة العمل المشترك مع وزارة الداخلية مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، لضمان انسيابية العمل وتسهيل الاجراءات للشركات المرخصة بعد التأكد من الوضع القانوني لها".واكدت "على ضرورة العمل على تصحيح وضع العمالة الأجنبية المخالفة لقوانين الإقامة والقيام بإجراءات المراجعة والتفتيش من خلال تنفيذ مراجعات دورية للتأكد من احترام الشركات للقوانين والتعليمات واستيضاح اعداد العمالة الوافدة والفيز الاضطرارية التي تمنح بموافقات خاصة وماشية الضمانات المتخذة بصددها، ولغرض بيان مدى عمل دائرة العمل والتدريب المهني في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ونجاح الدائرة في تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالعمالة الاجنبية ووضع الحلول المناسبة بما ينسجم مع نوعية البرامج والخطط الاستراتيجية المقدمة، ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل وفقًا للتغيرات التقنية والعلمية وإجراءات الدائرة في الحد من الروتين اليومي لعمل الدائرة، والحد من زخم المراجعين وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة".وتابعت ان "اللجنة اطلعت على اجراءات مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من خلال الوثائق الرسمية والتسجيل القانوني للحصول على التصاريح اللازمة قبل بدء العمل، والتأكد من الالتزام بجميع القوانين المحلية المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بالاضافة الى احترام حقوق العمال والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز فرص نجاح ملف العمالة الأجنبية وضمان تجربة إيجابية لكل من العمال والشركات المرخصة".