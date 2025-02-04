جدول أعمال مجلس النواب لجلسة اليوم الثلاثاء بعد تعديله
2025-02-04 15:05:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أضاف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فقرات جديدة على جدول أعمال جلسته.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تمت إضافة فقرة مناقشة الوضع الخدمي في محافظة الديوانية".
وتابع، ان "الفقرة الثانية التي تم اضافتها هي التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات".
أضاف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فقرات جديدة على جدول أعمال جلسته.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تمت إضافة فقرة مناقشة الوضع الخدمي في محافظة الديوانية".
وتابع، ان "الفقرة الثانية التي تم اضافتها هي التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات".