أسعار الدولار ترتفع في ثلاث محافظات عراقية

2025-02-04 15:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، ارتفاعا خلال التعاملات في البورصة الرئيسية والسوق المحلية في ثلاث محافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار صرف الدولار سجلت 150.500 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وأضاف ان أسعار البيع في الصيرفات سجلت 151.500 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 149.500 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.

فيما بين مراسلنا إن أسعار الدولار سجلت في أربيل 150.750 دينار والبصرة 150.500 دينار لكل 100 دولار.