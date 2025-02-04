5 آلاف تعيين جديد بانتظار المصادقة.. مجلس الوزراء يحسم الملف اليوم

2025-02-04 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت رئيس لجنة التخطيط والخدمة الاتحادي النيابية، ليلى التميمي، يومالثلاثاء، عن استكمال مجلس الخدمة الاتحادي ملف تعيينات الوجبة الثانية الخاصةبالأوائل وحملة الشهادات العليا.

وقالتالتميمي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الخدمة الاتحادي استكمل ملفتعيينات الوجبة الثانية الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا"، مشيرةً إلىأن "عدد المشمولين بهذه الوجبة بلغ 5 آلاف شخص".

وأضافتالتميمي، أن "مجلس الوزراء من المتوقع أن يصوّت خلال جلسته اليوم على إطلاقالوجبة الثانية من التعيينات، وذلك وفق التخصصات المالية المتاحة"، مبينة أن"هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال ملف تشغيل أصحاب الكفاءات العلمية".

وتابعتالتميمي، بالقول "بعد الانتهاء من إجراءات تعيينات الوجبة الثانية، سيتمالشروع مباشرةً بإجراءات الوجبة الثالثة، وذلك حسب الدرجات الوظيفية المتوفرة،وبالتنسيق بين مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية".

يذكرأن مجلس الخدمة الاتحادي قد قال، نهاية الشهر الماضي، إن المرحلة الثالثة منتعيينات حملة الشهادات والأوائل ستشمل 8 آلاف متقدم وستنطلق قريباً.