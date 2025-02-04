بغداد.. تظاهرة غاضبة لنادي الفروسية ضد قرار تحويل ملكيته لوزارة المالية (فيديو + صور)

2025-02-04 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر، يوم الثلاثاء، أعضاء وموظفو نادي الفروسية في بغداد ضدقرار وزارة المالية العراقية بتحويل ملكية النادي إليها.

وحضر مراسل وكالة شفق نيوز التظاهرة والتقى بعدد من المتظاهرين الذين أكدواأن هناك حوالي 4 آلاف عائلة يعتبر نادي الفروسية مصدر رزقها الوحيد، وأن الأرض ملكصرف تعود للنادي، فيما أشاروا أن البعض اشترى الخيل بـ100 و200 مليون دينار وسنداتطابو باسم نادي الفروسية العراقي.

وقال مدير إدارة نادي الفروسية رافع جواد علي، لوكالة شفق نيوز، إنه"صدر قرار مؤخراً من محكمة بداءة الكرخ بأن أرض النادي تعود إلى وزارة المالية،وهذا غير صحيح، حيث إن سندات الطابو في دائرة التسجيل العقاري تعود إلى النادي نفسهالذي تأسس منذ عام 1920، وهدف التأسيس كان للحفاظ على الثروة الحيوانية والخيل العربيةالأصيلة الموجودة في العراق، لذلك على رئيس الوزراء ووزيرة المالية والقضاء إنصاف الناديوالوقوف معه".

من جهته، قال نائب رئيس نادي الفروسية، ياسر عبد الرحمن ياسين، لوكالةشفق نيوز، إن "أراضي نادي الفروسية تم تمليكها عام 1973 بموجب قرار 214 والناديانتقل إلى هذا المكان عام 1995، ونمارس نشاط رياضة الفروسية وسباق الخيل، لكن وزارةالمالية تريد حالياً إلغاء سند نادي الفروسية وإعادته إليها بحجة قيام النادي بتأجيربعض المحال".

وأضاف أنه "رغم أن قانون نادي الفروسية رقم 43 لسنة 1999 أجاز ذلكفي المادتين 9 و13 التي نصت أن لنادي الفروسية الحق في إبرام العقود والاتفاقات، وأنالتأجير كان لغرض زيادة الإيرادات لدعم هذه الرياضة، لذلك قرار وزارة المالية دون وجهحق ودون سند قانوني".

كما رفع المتظاهرون شعارات ناشدوا فيها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياعالسوداني، بـ"التصدي وإيقاف الإجراءات المتخذة كافة بحق نادي الفروسية من قبلوزارة المالية والجهات كافة".

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن "نادي الفروسية تأسس عام 1920، وتتجاوزمساحته 800 دونم، ورغم أن أرض النادي ملك صرف باسم نادي الفروسية، لكن هناك جهة متنفذةتريد الاستيلاء على كامل أرض النادي لتقطيعه وبيعه".