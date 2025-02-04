التعليم تعلن توفر 60 منحة دراسية أيرلندية

2025-02-04 15:15:08 - المصدر: الفرات نيوز

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 60 منحة دراسية مقدمة من الحكومة الأيرلندية للعام 2025.

وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن المنح مخصصة لنيل الماجستير والدكتوراه في اختصاصات متنوعة وأن آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 2025/3/5.

التخصصات ومتطلبات التقديم?:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/04022025.pdf

الرابط الخاص بالجانب المانح?:

https://hea.ie/policy/internationalisation/goi-ies

