جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء
{سياسية: الفرات نيوز} يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية جلسة أعماله.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة بعد تعديله، أبرز ما يلي:
1 التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات للسادس الاعدادي.
2- التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، الذي تم إعداده من قبل اللجنة القانونية.
3- التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، الذي تم إعداده من قبل لجنة الصحة والبيئة.
4- مناقشة الوضع الخدمي في محافظة ديالى، حيث قررت اللجنة المالية المؤقتة متابعة الحفاظ على أموال الدولة.
5- قراءة أولى لمشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، الذي تم إعداده من قبل لجنة حقوق الإنسان.
5- قراءة أولى لمشروع قانون حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، الذي تم إعداده من قبل لجنة العلاقات الخارجية.
6- قراءة أولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المخاطرين رقم (13) لسنة 2011، الذي تم إعداده من قبل لجنة الأمن والدفاع.